Este Congreso tiene la posibilidad de plantearse un primer, segundo y hasta un tercer juicio político: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, volvió a insistir con aplicar la figura de juicio político para funcionarios que pusieron en vilo la democracia hondureña durante las pasadas elecciones, pero pidió mucha responsabilidad a la clase política.

Dijo que se deben fortalecer las instituciones en Honduras y eso pasa por aprobar las reformas electorales que garantices elecciones más transparentes.

Citó que el caso del juicio político, la postura del CNA siempre ha sido clara. “Este Congreso Nacional tiene la gran oportunidad de plantearse un primer juicio político, y un segundo juicio político y por qué no un tercer juicio político, pero al final hacer con total responsabilidad”, describió.

Caviló que no se debe fallar con los consensos políticos porque se requieren de dos terceras partes de votos de la Cámara Legislativa. “Este es un ejercicio que lo exige la ciudadanía, pero hay que presentarlo de manera técnica para que no vaya a fallar”, sugirió.

Adelantó que solicitarán una reunión con el presidente del CN, Tomás Zambrano, para abordar esta temática y hacerlo con total responsabilidad.

“Sí, en efecto, el juicio político nosotros creemos que es necesario para varios actuales funcionarios en distintas instituciones”, puntualizó.

La comisión legislativa sostuvo una reunión esta mañana con la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien declaró que encontraron una gran apertura por parte del Legislativo.

“Hemos entregado el documento de reformas que el Consejo Nacional Anticorrupción ha planteado y que como la ha dicho el presidente de la comisión es un tema que se está trabajando”, expresó Castellanos.

De su lado, el representante de sociedad civil, Rafael Jerez, englobó que entre las cinco propuestas que el CNA entregó al Parlamento, están: 1. Ciudadanización de las mesas electorales; 2. Aprobación de la segunda vuela; 3. Modificar el proceso de selección de funcionarios de los entes electorales; 4. Desclasificar los informes de aportaciones privadas que hacen sujetos a los candidatos; 5. Modificar el modelo de justicia electoral en el país.

El próximo lunes se entregará el documento formal por parte del CNA a la comisión legislativa. JS