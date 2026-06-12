Este año no se harán nombramientos en los entes electorales, denuncia diputado opositor

Tegucigalpa – Marco Ramiro Lobo, diputado de Libertad y Refundación (Libre), denunció que este año no se harán los nombramientos en los entes electorales.

En ese contexto, indicó que se harán “una vez que se apruebe en el Congreso Nacional, a través de las bancadas nacional y liberal, una reforma a la Constitución de la República que amplíe de 3 a 5 los representantes en los órganos electorales”.

Explicó que con una reforma serían cinco los consejeros y no tres como en la actualidad.

Lo anterior le daría el control hegemónico a un solo partido, en este caso al partido de Gobierno.

Resaltó que “tres de los representantes tendrán vínculos con el Partido Nacional, ya sea nombrando uno directamente y dos a través de la sociedad civil, pero que responderán siempre a los intereses del Partido Nacional y eso le dará un control hegemónico de los organismos electorales y sobre todo de los dos procesos electorales del año 2029”.

Acotó que es posible que su partido político mantenga un representante en los órganos electorales, pero sería el partido oficialista el que cuente con más representantes.

“Esto pone en riesgo la estabilidad política democrática del país y muy probablemente le den un representante a Libre y otro al Liberal, siempre manejando un esquema bipartidista en control de los organismos electorales”, zanjó. (RO)