Tegucigalpa – En 14 semanas que transcurren de este 2026 la estructura de precios de los derivados del petróleo subió de entre 27 y 65 lempiras por galón en Honduras.

Al inicio del año el galón de gasolina súper tenía un costo de 99.05, pero a partir del lunes se cancelará en bomba a 134.07, es decir 35.02 lempiras más.

Mientras, la gasolina regular tenía un precio de 90.14 y desde la próxima semana su costo será de 118.09 lempiras, es decir 27.95 de diferencia.

El derivado más utilizado por los hondureños -el diésel- subió 44.06 lempiras en 14 semanas. Su precio al inicio de año era de 84.36 y el lunes costará 128.42 lempiras por galón, 44.06 más.

Pero el derivado que más se ha incrementado es el queroseno con 61.54 lempiras por galón. De 77.44 pasó a 138.98 lempiras por galón.

El apoyo económico temporal que el gobierno implementa en diésel y gasolina regular es efectivo para el 50 % de las alzas de los últimos incrementos.

Es importante mencionar que la escalada de precio se reflejó desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto bélico que dio inicio el 28 de febrero de 2026 con una serie de bombardeos aéreos sobre varias ciudades del gobierno persa​ llevados a cabo por sorpresa por los Estados Unidos e Israel. JS