Este 30 de abril vence plazo para el pago del ISR, SAR amplía horario hasta medianoche

Tegucigalpa- El Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó que este jueves 30 de abril vence el plazo para declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que ha decidido extender su horario de atención hasta la medianoche, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal por parte de los contribuyentes.

-El horario extendido será hasta las 12 de la noche y en direcciones regionales hasta las 8 de la noche.

En sus redes sociales la institución detalló que además de la ampliación del horario en sus oficinas, el SAR habilitó un equipo permanente de Call Center para atender consultas y brindar asistencia a los ciudadanos que aún no han realizado su declaración.

Asimismo, la entidad continúa impulsando el uso de plataformas digitales, permitiendo a los contribuyentes agendar citas virtuales y realizar sus trámites en línea, con el fin de evitar largas filas y agilizar el proceso.

La institución detalló que espera recaudar aproximadamente 18,700 millones de lempiras como resultado de este proceso anual, considerado uno de los más importantes para las finanzas públicas del país.

El Impuesto Sobre la Renta en Honduras es un tributo anual que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas. En el caso de los ciudadanos, se aplica una tasa progresiva que oscila entre el 15% y el 25%, dependiendo del nivel de ingresos reportados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido, a fin de evitar recargos, multas o sanciones administrativas por mora.LB