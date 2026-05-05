Estatal eléctrica reconoce “mora significativa” y diálogos abiertos con generadores privados

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con respecto a los procesos de generación de energía informó que ha venido cumpliendo sus compromisos financieros con los generadores privados, no obstante existe “una mora significativa” que corresponden a periodos anteriores a la actual administración.

Especificaron que las obligaciones conciernen a deudas heredadas de administraciones pasadas, las que están siendo atendidas de manera responsable por el gobierno a través de un proceso ordenado de revisión, conciliación y pago.

En ese sentido –cita la comunicación– a través de la ENEE se ha avanzado progresivamente en la cancelación de estos compromisos priorizando la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y el cumplimiento de las obligaciones financieras.

La estatal reconoce que existen saldos pendientes por regularizar, pero se mantienen abiertos los canales de diálogo con los generadores, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y evitar afectaciones a la población. JS