Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 5 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 5 de junio de 2026Por: Proceso Digital5 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaLiss Pereira ya está en Honduras e invita a los capitalinos a participar en su espectáculo NacionalesNombran a Ever Danilo Mejía como nuevo director de la DLCN en sustitución del general Ramiro Muñoz FarándulaLa viralidad pop de Addison Rae y el shoegaze de Slowdive se hacen con el Primavera Sound DeportesRiquelme anuncia que ofrecerá el banquillo del Real Madrid a Klopp si gana las elecciones FarándulaTaylor Swift y Travis Kelce planean casarse en el centro de Nueva York, según TMZ