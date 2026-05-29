Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 29 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 29 de mayo de 2026Por: Proceso Digital29 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesMaestros mexicanos no llegan a acuerdo con Gobierno y escalarán protesta a días de Mundial SaludMédico de Trump afirma que su corazón equivale al de una persona 14 años más joven Portada DigitalPortada Sábado 30.05.2026. InternacionalesEEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a tres presuntos narcotraficantes Al DíaFitch sube calificación de financiera Multiva tras fortalecer su modelo de especialización