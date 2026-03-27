Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 27 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 27 de marzo de 2026Por: Proceso Digital27 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Ciencia y TecnologíaAstronautas de Artemis II: «El mundo ha esperado mucho tiempo» para volver a la Luna EconomíaEl petróleo de Texas sube más de un 5 % y roza los 100 dólares el barril por la guerra Deportes3-1. Rusia derrota con muchos apuros a Nicaragua Deportes0-4. Arabia Saudí, goleada por Egipto Deportes1-1. Panamá y Sudáfrica empatan en el primero de dos amistosos antes del Mundial