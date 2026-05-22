Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 22 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 22 de mayo de 2026Por: Proceso Digital22 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesBajo coordinación de Directora de Fiscales, MP y Policía despliegan operación conjunta en Trujillo NacionalesOACNUDH fortalece capacidades de operadores de justicia en Honduras Ciencia y TecnologíaDespega desde Kurú el cohete con la misión Smile para entender mejor las tormentas solares Ciencia y TecnologíaLa NASA realizará vuelos sobre Andes y Amazonía de Perú para estudiar glaciares y bosques Al DíaEl brent sube un 0,94 % y pasa de 103 dólares ante dudas sobre acuerdo de paz EEUU-Irán