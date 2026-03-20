Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 20 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 20 de marzo de 2026Por: Proceso Digital20 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes MetrópoliDestino Occidente, la oferta dominical de Banco de Occidente para celebrar en su oficina principal en Tegucigalpa NacionalesHabía funcionarios y familias afines hasta con tres carros blindados bajo mecanismo de protección, revela ministra García Política“Tengo mucho que contar”, dice Cossette López a Marlon Ochoa y le pide: “basta de mentirle a Honduras” MetrópoliGrupo Flores premia a los ganadores del “Dream Car Art Contest 2026” EconomíaValor de libra de queso seco aumentó 20 lempiras en las últimas semanas