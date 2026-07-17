Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 17 de julio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 17 de julio de 2026Por: Proceso Digital17 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Frase del día«Nuestra Honduras no debe ser un terreno lleno de cizaña, sino que sembrémoslo lleno de buen trigo que dé fruto, un fruto de justicia,... Usa 2026 - NoticiasLuis de la Fuente, el «padre» de una familia que es campeona del mundo CalientePadre e hijo de 18 meses son asesinados a disparos en Teupasenti, El Paraíso Al DíaEE.UU. confirma otro militar muerto en el norte de Irak EconomíaEconomista plantea eliminar la Tasa de Seguridad por considerarla un impuesto disfrazado