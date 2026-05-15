Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 15 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 15 de mayo de 2026Por: Proceso Digital15 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Al DíaUna niña de ocho años, herida tras el ataque de un puma durante una excursión en Brasil InternacionalesPerú en historial del club de elecciones con escrutinios más largos en el que está Honduras FarándulaCannes entrega por sorpresa una Palma de Oro de honor a Travolta: «Es mas que un Óscar» Cultura y SociedadMensajeros, custodios y contemporáneos: los ángeles toman el corazón artístico de Roma InternacionalesPresidente de Guatemala juramenta al nuevo fiscal general antes del inicio de su mandato