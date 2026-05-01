Estas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 01 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este viernes 01 de mayo de 2026Por: Proceso Digital1 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesMuchos hondureños no asistieron a marchas para evitar confrontación con Libre NacionalesSindicato del SANAA pide respetar derechos laborales ante posibles despidos NacionalesObreros hondureños exigen empleos, mejores salarios y frenar el alto costo de la vida DeportesLuis Enrique: «No hay que respetar todas las opiniones; las hay que son de mierda» NacionalesJuramentan a Rosario Castillo como embajadora en Argentina y a Dolores Agüero en Bélgica