Estas son las informaciones de Proceso Digital, este sábado 25 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este sábado 25 de abril de 2026Por: Proceso Digital25 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaRenán Inestroza retira su postulación para un cargo en entes electorales Portada PolíticaAnte señalamientos de fraude, Hall señala que “carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada de quienes no aceptan la derrota” EconomíaEste lunes entra en vigor aumento de L.5 a la tarifa del taxi SaludDoctor Cosenza recomienda a las embarazadas vacunarse contra la tos ferina EconomíaMientras el diésel no disminuya su precio, seguirán los costos de la canasta básica: Artículo 19