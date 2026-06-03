Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 3 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 3 de junio de 2026Por: Proceso Digital3 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes SaludMigración exige comprobante de vacuna contra el sarampión a viajeros que salgan hacia países con circulación activa del virus FarándulaLa Fiscalía de Los Ángeles revisa dos casos de agresión sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs InternacionalesPresidenta de Costa Rica: «No quiero más Agenda 2030 colándose por la cocina» NacionalesCasa refugio para mujeres víctimas de violencia supera el 50% de avance en la capital NacionalesAsfura pide respaldo total al Congreso para salvar la ENEE y frenar millonarias pérdidas