Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 26 de noviembre de 2025

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 26 de noviembre de 2025Por: Proceso Digital26 de noviembre de 2025 Noticias recientes PolíticaPareja presidencial vota en Olancho y prometen volver a derrotar a JOH Política"Listos para transformar a Honduras, esto es algo histórico": Nelson Ávila tras votar PolíticaCNE confirma participación de más de un millón de electores a media jornada electoral Al DíaGuyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en su espacio aéreo PolíticaAsfura vota después de hacer una larga fila en la UPNFM y promete un gran gobierno si el pueblo lo elige