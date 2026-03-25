Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 25 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 25 de marzo de 2026Por: Proceso Digital25 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesMinisterio Público restablece funciones y jerarquía del Director General de Fiscalía PolíticaPresidenta de la CSJ llega al Congreso mientras crecen versiones de que se tambalea en su cargo Cultura y SociedadTres obras inéditas de Miró se exhiben en París antes de salir a subasta Ciencia y TecnologíaCientíficos logran que deje de ser un misterio cómo percibe el cuerpo el frío Política«El fiscal jugó con ellos, los puso en vergüenza”, presume jefe de bancada de Libre