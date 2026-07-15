Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 15 de julio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 15 de julio de 2026Por: Proceso Digital15 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesUNAH alerta que casi el 90% de homicidios contra autoridades municipales permanecen impunes InternacionalesRubio aplaude aranceles del 25% a Brasil y culpa a Lula por no negociar «de buena fe» PolíticaExembajador ante la OEA descarta repercusiones por críticas de Cossette López a la CIDH Al DíaExfiscal de la UFERCO califica al Tribunal Superior de Cuentas como un «elefante blanco» InternacionalesEEUU impone aranceles del 25 % a productos de Brasil tras concluir investigación comercial