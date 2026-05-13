Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 13 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 13 de mayo de 2026Por: Proceso Digital13 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesExfiscal Nilia Ramos cuestiona actuación de Johel Zelaya en caso Adán Fúnez NacionalesEl Congreso aprobaría reformas penales a puertas cerradas NacionalesEl exalcalde Adán Fúnez y sus vínculos con el poder NacionalesCongreso aprueba ascensos militares incluido en forma retroactiva al general Valerio Ardón Ciencia y TecnologíaEl cambio climático concentra los episodios de lluvia, y eso da lugar a más sequías