Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 08 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 08 de abril de 2026Por: Proceso Digital8 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaRemesas al Triángulo Norte de Centroamérica llegan a 7,183 millones, 7.6 % más que en 2025 Cultura y SociedadCon sus pinceles y pinturas desgastadas despiden al muralista mexicano Melchor Peredo MigrantesEmbajador Flores Bermúdez trata tema de migrantes hondureños retenidos en EEUU con presidente del Fundación 15 de Septiembre Nacionales“Todavía me corre sangre de alcalde”, dice presidente Asfura que anuncia entrega de maquinaria a las 298 alcaldías MigrantesMás de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EEUU en el último año