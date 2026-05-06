Estas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 06 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este miércoles 06 de mayo de 2026Por: Proceso Digital6 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Chasty Fernández LópezEn la cocina de mamá Al Día«Represión transnacional» en Nicaragua: alertan de amenazas y ejecuciones en el exilio NacionalesInstan al Estado adoptar medidas urgentes para frenar violencia contra personas de la diversidad sexual: Conadeh NacionalesCICESCT reporta avances y el rescate de víctimas de trata en primer cuatrimestre de 2026 Al DíaTrump advierte a México: «si no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos»