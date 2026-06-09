Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 9 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 9 de junio de 2026Por: Proceso Digital9 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes SaludPor décimo día consecutivo, Colegio Médico confirma asambleas informativas a nivel nacional PolíticaJorge Cálix pide no enfrentar a taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales InternacionalesEEUU lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero NacionalesMarcovia reporta 150 familias afectadas por lluvias y 3,000 pescadores sin faenar DeportesEl Benfica informa de que el Real Madrid pagará 15 millones por Mourinho