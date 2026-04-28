Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 28 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 28 de abril de 2026Por: Proceso Digital28 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesReportan 80 focos activos y 18 hectáreas devastadas por gorgojo descortezador NacionalesCalor intenso dominará el país con temperaturas de hasta 40 grados en zona sur Política¿Quiénes ya quedaron fuera de competencia para CNE y TJE ? Cultura y SociedadBanpaís en alianza con MIN inauguraron el proyecto emblemático: Tejiendo Identidades Deportes0-1. El Nashville de Najar pierde en la ida ante Tigres por las semifinales de Concacaf