Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 24 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 24 de marzo de 2026Por: Proceso Digital24 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesEn últimos cuatro años Conadeh atendió 7,600 denuncias por falta de acceso a la justicia PolíticaNombrar como Fiscal a postulante mejor evaluada, pide Maribel Espinosa que advierte “trasfondo politiquero” PolíticaTuve presiones para llegar a bodegas del CNE en Infop con la ATIC y la DNLC: Johel Zelaya PolíticaEl Fiscal Johel Zelaya perdió la confianza de la población y merecía la destitución, dice Edmundo Orellana NacionalesKristi Noem regresará a Honduras en seis o siete semanas, recuerda el gobierno