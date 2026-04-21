Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 21 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 21 de abril de 2026Por: Proceso Digital21 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesEl fin del poder de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala acusada de corrupción Deportes2-1. Vinícius y Mbappé sostienen una redención a medias DeportesVinicius: pitos, gol y gesto de perdón en el Bernabéu Frase del día“Estamos trabajando en la seguridad porque tenemos problemas de tráfico, pero eso ya lo vamos a arreglar muy pronto. En el puerto había tráfico... Al DíaEl Salvador expande el uso de la IA para la presentación de denuncias ante la justicia