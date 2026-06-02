Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 2 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 2 de junio de 2026Por: Proceso Digital2 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasCardenal paraguayo bendice a jugadores de la Albirroja y pide jugar la Copa «con orgullo» NacionalesHonduras e Israel amplían cooperación en agricultura, seguridad, educación y tecnología NacionalesAlcalde Juan Diego Zelaya comparte con el presidente Nasry Asfura alcances de congreso sobre gestión de riesgos NacionalesFallece el periodista hondureño Gustavo Ramos MigrantesRetorno de migrantes aumentó 22 % en 2026 y violencia sigue forzando salida de personas del país