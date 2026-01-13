Estas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 13 de enero de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este martes 13 de enero de 2026Por: Proceso Digital13 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes MigrantesAgente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarla Portada DigitalPortada Jueves 15.01.2026. FarándulaLa agrupación de K-pop Blackpink lanzará en febrero su primer álbum en más de tres años PolíticaPN y diputados electos respaldan a Zambrano para que sea el próximo presidente del CN Al DíaDonald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca