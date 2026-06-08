Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 8 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 8 de junio de 2026Por: Proceso Digital8 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Nacionales“Es una pena que el general Muñoz se haya ido”, lamenta exviceministra Julissa Villanueva InternacionalesCentroamérica siente los efectos de Cristina, que deja 5 desaparecidos y estados de alerta NacionalesJefe de la UNOPS visitará Honduras y México enfocado en desarrollo sostenible y clima NacionalesENEE instala transformador para mejorar voltaje en occidente del país NacionalesPresentan requerimiento fiscal contra policía por violación de derechos fundamentales