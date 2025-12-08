Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 8 de diciembre de 2025

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 8 de diciembre de 2025Por: Proceso Digital8 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Cultura y SociedadAuschwitz abre nueva exposición permanente preparada durante más de 12 años SaludEl doctor Umaña advierte a viajeros desde y hacia España sobre virus de influenza mutado PolíticaEscrutinio especial que definiría al nuevo presidente comenzará mañana sábado FarándulaFallece Papo Rosario, quien fuera por 38 años cantante de El Gran Combo de Puerto Rico InternacionalesEspaña cumple un mes con aves confinadas por la gripe aviar, que afecta a precio del huevo