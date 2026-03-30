Estas son las informaciones de Proceso Digital, este Lunes 30 de Marzo 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este Lunes 30 de Marzo 2026Por: WebMaster30 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Portada PolíticaConstitucionalista cuestiona procedimiento legislativo tras renuncia de presidenta de la CSJ: “Se cometió un error gravísimo” NacionalesDirectora del CNA llama a los hondureños a tener prudencia en Semana Santa y evitar excesos InternacionalesLa OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en espacio aéreo de Turquía SaludUruguay cierra dos brotes de sarampión importado y se mantiene alerta por las vacaciones DeportesMessi será titular ante Zambia; Scaloni da descanso a Julián Álvarez y Nico González