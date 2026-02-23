Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 23 de febrero de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 23 de febrero de 2026Por: Proceso Digital23 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes CalienteDetención judicial a dos implicados en asesinato de estudiante de medicina progreseña InternacionalesExpresidente panameño Ricardo Martinelli vinculado a sobornos de Odebrecht, según Fiscalía Portada DigitalPortada Martes 24.02.2026. SaludCancelan nombramiento de exministra de Salud en Hospital de San Lorenzo NacionalesAnalista Carlos Cálix exige auditoría financiera pública y que “no tapen a nadie”