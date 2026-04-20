Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 20 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 20 de abril de 2026Por: Proceso Digital20 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesAlcalde Zelaya exhorta a capitalinos a tener cultura de ahorro de agua en los próximos dos años Ciencia y TecnologíaDel «sueño americano» al gigante asiático: China ve regresar a sus científicos emigrados CalienteEntre enero y abril 560 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Honduras InternacionalesMuere turista canadiense y cuatro resultan heridos en tiroteo en Teotihuacán en México DeportesKroos: «Valverde para mi es el mejor»