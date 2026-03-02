Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 2 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 2 de marzo de 2026Por: Proceso Digital2 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesSecretario de Estado de EEUU: «los golpes más duros» para Irán «aún están por venir» NacionalesRefuerza la preparación de 1 mil 950 agentes penitenciarios NacionalesApoyamos a los países que defienden su seguridad: Nasry Asfura NacionalesIntervención de instituciones dejará ahorro de L. 700 millones mensuales, según gobierno Nacionales“Latinoamérica no está en peligro por un ataque de Irán, pero siempre hay que estar alerta”: Embajador de Israel en Honduras