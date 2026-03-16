Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 16 de Marzo del 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 16 de Marzo del 2026Por: Proceso Digital16 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesA juicio Cossette López y Fiscal General Johel Zelaya CalienteSe paraliza ruta de buses en SPS por extorsión SaludNuevo director del HE asume en medio de protestas de médicos residentes Nacionales“Yo no he culpado a expresidente Hernández”, dice “El Fantasma” vinculado en la muerte del hijo del expresidente Lobo capturado en EEUU SaludCrisis en el IHSS: más de 7 mil pacientes esperan cirugías por falta de insumos, confirma su director