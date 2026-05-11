Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 11 de mayo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 11 de mayo de 2026Por: Proceso Digital11 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes MigrantesAutoridades deben coordinar acciones para atender a hondureños detenidos en EEUU con problemas de salud Deportes2-3. El Nápoles se estrella contra el Bolonia NacionalesSeis de cada diez conductores involucrados en accidentes no tienen licencia, según la DNVT Al DíaNicaragua otorga otra concesión minera a empresa china, la novena tras sanciones de EEUU EconomíaEl alza del precio del combustible cuesta 37,000 millones de dólares a los estadounidenses