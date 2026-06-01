Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 1 de junio de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 1 de junio de 2026Por: Proceso Digital1 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Usa 2026 - Noticias‘La Joya’ Enciso y Diego Gómez encabezan la convocatoria de Paraguay al Mundial Usa 2026 - NoticiasAguirre se suma a los entrenamientos de Uruguay y Bielsa ya cuenta con toda la plantilla USA 2026 - ReportajesLos jugadores de Ecuador recibirán sombreros de paja toquilla para lucirlos en el Mundial MigrantesEn inusual gesto, Trump aplaude liberación de un migrante cubano de ‘Alligator Alcatraz’ FarándulaTaylor Swift pone voz a una nueva canción para la banda sonora de ‘Toy Story 5’