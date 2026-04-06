Estas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 06 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este lunes 06 de abril de 2026Por: Proceso Digital6 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Deportes1-0. El Girona gana al Villarreal y da un paso de gigante hacia la salvación SaludColegio Médico emplaza con 48 horas para reunión urgente con Salud y presidente Asfura Cultura y SociedadSheinbaum insiste en que la Colección Gelman regresará a México en 2028 «como dice la ley» Ciencia y TecnologíaAstronautas de Artemis II alcanzan la órbita lunar tras más de 50 años de ausencia humana EconomíaEl petróleo de Texas sube un leve 0,78 % ante el posible acercamiento entre EE.UU. e Irán