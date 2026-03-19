Estas son las informaciones de Proceso Digital, este jueves 19 de marzo de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este jueves 19 de marzo de 2026Por: Proceso Digital19 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesBenjamín Netanyahu: «¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?» FarándulaEl cantante Diego Torres vuelve a México con nuevo álbum y guiños al regional mexicano NacionalesConadeh registró más de mil quejas en 2025 por el estado de excepción Ciencia y TecnologíaUnos 50 millones de personas en alerta por ola de calor récord tras el invierno en EEUU DeportesSenegal reitera que se defenderá judicialmente tras anularse su triunfo en la Copa África