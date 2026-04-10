Estas son las informaciones de Proceso Digital, este jueves 10 de abril de 2026

Resumen de NoticiasEstas son las informaciones de Proceso Digital, este jueves 10 de abril de 2026Por: Proceso Digital10 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Deportes1-1. El Real Madrid desprecia la Liga Deportes4-0. El West Ham de Paco Jémez manda al Tottenham al descenso Ciencia y TecnologíaServicio Geológico de EEUU elaborará mapa del posible estampido sónico de Orión al llegar Ciencia y TecnologíaAstronautas de Artemis II perderán las comunicaciones durante seis minutos en el reingreso EconomíaEl petróleo de Texas cierra con un desplome semanal del 13 %, en su peor semana desde 2020