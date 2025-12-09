“Estas elecciones están viciadas de nulidad”, dice Castro con presencia presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro expresó este martes que las elecciones generales del pasado 30 de noviembre “están viciadas” y carecen de legalidad, al tiempo que condenó lo que llamó “injerencia” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios hondureños.

– “Afirmo que estas elecciones, así como lo revelan los 26 audios, están viciadas de nulidad porque la democracia no existe sin justicia. El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia, la manipulación y el chantaje”, discursó.

Describió que su gobierno dio toda la colaboración para que Honduras tuviera unas elecciones limpias y transparentes, e incluso el pueblo acudió valientemente y decidido a las urnas, “pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular, estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, Unión Europea, Celac, OEA, y otros organismos internacionales”.

Continuó que “el pueblo en estas elecciones ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraude, manipulación del TREP. Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Desde aquí, de esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”.

Castro tachó que el mandatario norteamericano violó el principio más sagrado de la Constitución hondureña: “la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”.

Criticó que los conservadores de Washington tomaron la decisión de aliarse con el narcotráfico, crimen organizado y las maras que durante 12 años y siete meses operaron con impunidad desde el propio Estado.

¡CONDENA A LA INJERENCIA EXTRANJERA EN ELECCIONES DE HONDURAS! 📍🇭🇳

Subrayó que “esas alianzas buscan restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a migrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación”.

Mencionó que el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años por delitos de narcotráfico en EEUU, pero “por intereses políticos, un día antes de las elecciones fue favorecido por el indulto presidencial. Podrán perdonarle la pena, pero sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida”.

Dijo que la justicia no sólo se limita a los tribunales, debe ser también social y económica. “Igualmente se expresa en la riqueza equitativa, por eso promovimos la Ley de Justicia Tributaria, un instrumento para eliminar las exoneraciones injustas que beneficiaron a grupos privilegiados mientras el Estado quedaba sin recursos para escuelas, caminos productivos y hospitales”, manifestó Castro durante la inauguración de dos edificios judiciales en Catacamas, Olancho.

Concluyó que “el pueblo hondureño jamás aceptará elecciones con injerencia extranjera y los filebusteros que lo intenten sufrirán el destino de filibustero William Walker en Trujillo con el presidente de Honduras, José Santos Guardiola”. JS