Estar en una cola por un operativo de control no tiene objetivo con los costos del combustible: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña criticó hoy que con los actuales costos de combustibles no tiene sentido estar más de una hora en una cola a causa de un operativo de control de parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

“Tuve la oportunidad de estar en una cola de control casi una hora y no tiene objetivo con los costos del combustible en estos momentos”, escribió el parlamentario en sus redes sociales.

Respetuosamente solicito a la @dnvt_honduras que este sábado y domingo los operativos se concreten a control de velocidad y no a revisiones en todos los retenes.



Estas acciones que en el fondo son buenas en estos dos dias con mejoramiento de clima serán miles de vehículos en… — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) April 4, 2026

En ese sentido, solicitó a las autoridades que los operativos se centren en control de velocidad y no en revisiones.

“Respetuosamente solicito a la @dnvt_honduras que este sábado y domingo los operativos se concreten a control de velocidad y no a revisiones en todos los retenes”, subrayó.

Por décimo tercera semana al hilo el precio de los combustibles reflejará fuertes incrementos, informó este sábado la Secretaría de Energía. Los nuevos valores estarán vigentes desde el lunes 06.04.2026. en Honduras.

La gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón. (RO)