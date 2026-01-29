Estar en el CIADI da garantía a inversionistas de que Honduras es un país que respeta la conflictividad

Tegucigalpa – Para el analista político, Kenneth Madrid, el país debe estar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), porque esto da garantía a los inversionistas sepan que Honduras es un país que respeta la conflictividad que se puede dar una relación contractual.

El retorno al CIADI, del que Honduras está fuera desde el 26 de agosto del 2024, es una de las primeras decisiones del nuevo gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura.

Madrid enfatizó que lo mejor para el país, es que aunque esté suscrito, no existan demandas internacionales sino que todo se solucione por el arreglo pacífico de controversias a nivel nacional.

Asimismo expresó que aunque Honduras regrese al CIADI, lo más importante es que todos los asuntos que tengan controversia en el centro de arbitraje del Banco Mundial es que Honduras nombre una comisión negociadora por parte del Estado.

También sugirió evaluar los casos que deben ser negociados, pues según explicó hay casos que sí amerita defenderlos en el CIADI para garantizar un respeto al derecho del Estado. VC