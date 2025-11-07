Estar atentos al conteo de votos, pide monseñor Jenry Ruiz

Tegucigalpa – El obispo de la diócesis de Trujillo, Colón, monseñor Jenry Ruiz pidió a la población hondureña estar atentos al conteo de votos el próximo 30 de noviembre que se celebran elecciones generales en Honduras.

Sostuvo que cada hondureño está llamado a salir masivamente a votar y cuidar el voto en el próximo proceso electoral, “este momento debe de ser una fiesta cívica, donde se pueda defender el voto y elegir solo a las mejores personas que van a cargos públicos, que representen el bien de la población y la justicia, no solamente los intereses de un partido”, arguyó.

Exhortó a un proceso transparente y limpio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Monseñor hizo un llamado a los consejeros del CNE a tomar decisiones en torno a la empresa que movilizará el material electoral, que se garantice que eso no será un problema.

“Hay que superar los vicios de la politiquería hondureña como ser el fraude, la demagogia, la corrupción, la mentira, que han atascado el proceso político e institucional del país”, manifestó.

Sostuvo que a veces pareciera que hay personas y grupos con interés de bloquear el proceso electoral a pocos días del mismo.

Cada partido político debe de rendir cuentas a la población para que el pueblo decida a las mejores personas que estarán al frente de la nación en los próximos 4 años.

A las Fuerzas Armadas, Monseñor hizo el llamado a garantizar el proceso, que las urnas lleguen a cada centro electoral tal y como se los indica la Constitución.

“Los candidatos políticos les recuerdo que solo uno va a ganar y eso debe de estar en la mente de cada uno, de aceptar la derrota y felicitar al ganador que sea electo por la población y no al margen de la ley, es por eso que cada hondureño tiene que estar atento al conteo de votos”, reflexiono.

Apuntó que espera que todo el pueblo salga a votar y el que trate de violentar el proceso sea castigado. IR