Están dadas las condiciones para que el dengue nos dé un susto a los hondureños, advierte doctor Umaña

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña, advirtió que en el territorio nacional están dadas las condiciones para que el dengue nos dé un susto a los hondureños.

“Ojo con el dengue que por el clima están dadas las condiciones para que nos dé un susto a los hondureños”, señaló el también diputado hondureño.

El galeno recordó que existen cuatro serotipos de dengue circulando en el país.

El dengue es causado por un virus con cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), todos presentes en Honduras. La circulación simultánea de estos serotipos aumenta el riesgo de casos graves, ya que una infección previa con un serotipo no protege contra los demás y puede agravar una segunda infección.

Eliminar criaderos de zancudos que transmiten el dengue es obligación de la población y municipalidades con ordenanzas y eliminar el zancudo adulto responsable la trasmisión del virus es responsabilidad de la Secretaría de Salud con las fumigaciones, dijo Umaña.

Hasta el mes de marzo, Honduras registró mil 711 contagios de dengue a nivel nacional, según estadísticas oficiales.

Del total de casos, mil 688 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que 23 han sido clasificados como dengue grave, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Honduras cerró el año 2025 con más de 17 mil casos de dengue y siete fallecidos por esta enfermedad. (RO)