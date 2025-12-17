Estamos viviendo un momento crítico, hay complot para impedir la declaratoria: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos calificó como “crítico y complejo” el momento que atraviesa Honduras, al asegurar que el país enfrenta una profunda crisis política e institucional vinculada directamente con el proceso electoral y la definición del próximo período de gobierno.

Castellanos señaló que la crisis es política porque los partidos se encuentran inmersos en una situación sin salida clara, especialmente por la actitud del partido que actualmente gobierna, al que acusó de estar “saboteando el proceso electoral”. A su juicio, los partidos de oposición tampoco han mostrado la capacidad necesaria para resolver o dilucidar el conflicto.

En el plano institucional, la académica afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra “atrapado” por intereses de partidos políticos o facciones internas, lo que le impide concluir adecuadamente el proceso electoral. Además, cuestionó la pasividad de otras instituciones jurisdiccionales, que —según dijo— han optado por “dejar hacer y dejar pasar”, en aparente sintonía con el oficialismo, al que le convendría prolongar la crisis.

“El momento es crítico porque, de no realizarse una verificación especial de las actas que presentan inconsistencias, se posterga o se impide una declaratoria oficial de elecciones, y eso es precisamente lo que el partido Libre quiere”, afirmó Castellanos.

La socióloga recordó que desde antes del proceso electoral se advertía un escenario complejo, que incluía desde la posibilidad de que no se realizaran elecciones hasta el desconocimiento de los resultados y la eventual imposición de una negociación política. “Hoy creemos que estamos exactamente en ese punto”, subrayó.

Según Castellanos, aunque no se logró impedir la celebración de los comicios —que calificó como pacíficos y con participación ciudadana—, los problemas surgieron durante el conteo de votos y con la divulgación de los resultados preliminares. En ese contexto, reprochó que el partido de gobierno no haya reconocido la derrota sufrida, sino que haya optado por deslegitimar el proceso, desacreditar las acciones del CNE e impedir la verificación electoral.

A renglón seguido, advirtió que las tensiones actuales no se originan únicamente en la etapa de verificación, sino en la negativa de algunos partidos políticos a iniciarla, lo que ha generado un clima de alarma. En ese sentido, todo apunta a que “hay un complot que apunta a impedir la declaratoria de las elecciones”, alertó.

Castellanos enfatizó que este tipo de acciones ponen en grave riesgo la democracia hondureña y retrasan la declaratoria oficial de resultados por parte del CNE, profundizando aún más la crisis política e institucional que vive el país. LB