«Estamos trabajando no para ganar encuestas, sino para ganar una elección»: Nasry Asfura

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, dijo que él está trabajando no para ganar encuestas, sino para ganar una elección, en su recorrido durante este fin de semana por los municipios del norte de Cortés y en El Paraíso.

Miles de hondureños participaron en la gran Caravana de la Esperanza y Transformación, que recorrió los municipios de San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa, encabezada por el candidato presidencial Nasry Asfura.

En su mensaje, Asfura reafirmó su promesa de descentralizar los recursos y fortalecer los gobiernos locales con la entrega de maquinaria municipal —retroexcavadoras, volquetas, tractores, pipas de agua y motoniveladoras— para que cada comunidad pueda responder directamente a sus necesidades.

“Honduras, vamos a estar bien. No tengamos miedo”, dijo Asfura a los presentes para que el próximo 30 de noviembre salgan de sus casas a votar masivamente y exigir que se respete la voluntad del pueblo.

Reiteró que habrá elecciones en noviembre y que él trabaja para ganar el proceso electoral evitando el odio político.

La caravana, organizada por los candidatos a alcalde Óscar David Cabrera (San Antonio de Cortés), Milton Madrid (San Francisco de Yojoa) y Ricardo Fernández (Santa Cruz de Yojoa). IR