Frase del día

“Estamos trabajando en la seguridad porque tenemos problemas de tráfico, pero eso ya lo vamos a arreglar muy pronto. En el puerto había tráfico de personas, tráfico de drogas, tráficos de armas, pero ya se está trabajando con la Embajada de EEUU”.

Por: Proceso Digital

Yaudet Burbara • gerente de la Empresa Portuaria

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