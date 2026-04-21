Frase del día“Estamos trabajando en la seguridad porque tenemos problemas de tráfico, pero eso ya lo vamos a arreglar muy pronto. En el puerto había tráfico de personas, tráfico de drogas, tráficos de armas, pero ya se está trabajando con la Embajada de EEUU”.Por: Proceso Digital21 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Yaudet Burbara • gerente de la Empresa Portuaria Noticias recientes InternacionalesEl fin del poder de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala acusada de corrupción Deportes2-1. Vinícius y Mbappé sostienen una redención a medias DeportesVinicius: pitos, gol y gesto de perdón en el Bernabéu Al DíaEl Salvador expande el uso de la IA para la presentación de denuncias ante la justicia Deportes3-2. El Inter remonta en el último minuto y sueña con el doblete