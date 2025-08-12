Estamos seguros y convencidos de que esta caminata va por la Paz y la Democracia, reitera el pastor Banegas

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Banegas, aseguró este martes que las mantas colocadas en contra de la “Caminata por la Paz y la Democracia” prevista para este sábado 16 de agosto no frenarán la convocatoria, sino que la han fortalecido.

“Estamos seguros y convencidos de que esta marcha va. El sábado a las 2 de la tarde les esperamos a todos. Estas amenazas están a flor de piel, pero la Iglesia Católica, la iglesia evangélica y la sociedad que nos acompaña están de pie”, expresó.

El religioso comparó la situación con pasajes bíblicos, recordando que en tiempos antiguos “Goliat amenazó por 40 días al pueblo de Israel hasta que apareció un David”. En ese sentido, instó a los hondureños a “salir no con hondas, sino con Biblia en mano”, para exigir paz, democracia y elecciones limpias y transparentes el próximo 30 de noviembre.

Según el líder religioso, las amenazas no amedrentan, sino que suman voluntades: “Un pastor que no iba a ir a la caminata me llamó para decirme que ahora está más convencida que nunca de participar. Si esto hacen hoy, ¿qué no podrán hacer más adelante -me dijo-? Siempre habrá amenazas, pero la iglesia está más unida que nunca”.

Banegas recalcó que la actividad no tiene sesgo político y que el objetivo es mandar un mensaje de unidad a la sociedad. “No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, ni dejarnos comprar por ningún gobierno. Esto es un pequeño lunar que se ha levantado contra la democracia, la justicia y la paz de nuestro país. La marcha no se detiene, más bien va con más fuerza”, concluyó.LB