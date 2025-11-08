“Estamos presenciando el colapso del sistema de justicia”, alerta exfiscal Edmundo Orellana

Tegucigalpa – “Estamos presenciando el colapso del sistema de justicia”, alertó este sábado el exfiscal general de la república, Edmundo Orellana, quien enfatizó que el Ministerio Público no representa un partido político, él representa a la sociedad.

“Eso es gravísimo que veamos que hay más interés en responder a los intereses de sectores que de toda la población”, dijo Orellana quien también indicó que “todo esto me tiene alarmado, yo siento que los adversarios políticos tienen que cuidarse”.

Para el exfiscal general, la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es correcta, porque en efecto si el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tiene las mismas prerrogativas que la CSJ y es la última instancia en materia de jurisdicción electoral es pertinente aceptar que se le aplique el procedimiento para altos funcionarios.

Indicó además, que, aunque considera que el MP puede presentar requerimientos fiscales, ya que el procedimiento está allí, enfatizó que lo que no entiende es en que se va fundamental. “Yo pienso que el TJE cometió un error para tomar una resolución con dos nada más, pero esa es una opinión mía y para que esa resolución que tiene la formalidad de una sentencia, tenemos que respetarla y hay que acatarla”, dijo.

El también exministro de Transparencia de la actual administración explicó que si están en contra de esa decisión y creen que está viciada de nulidad o que es injusta, “para eso existen los mecanismos de impugnación”, recordó al agregar que hasta que se tenga una decisión en la Sala de la Constitucional es que puede alegar el Ministerio Público.

Por eso, expresó Orellana “solo porque el MP diga que una sentencia es ilegal porque se le ocurra, mañana vamos a encontrar con que van a procesar a jueces y magistrados porque al MP se le ocurre que la sentencia es ilegal. Primero la sentencia debe ser declarada ilegal, de lo contrario estamos por muy mal camino”.

El exfuncionario también expresó alarma porque “el MP está actuando de una forma demasiado rápida en temas que son de poca monta y los de grueso calibre los está marginando”, dijo al enfatizar que eso sería una injusticia no solo para el pueblo, sino que para la refundación. VC