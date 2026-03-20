Estamos preparados para defender Cayos Zapotillos, dice presidente Asfura

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, señaló que el país está preparado para defender su reclamo soberano sobre los Cayos Zapotillos que se encuentran en el Mar Caribe y que disputa con Belice, pese a que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda fallaran a favor de Guatemala de participar como un tercero.

Honduras y Belice reclaman el control soberano de los Cayos Zapotillos que se encuentran en el Caribe y que ambas naciones reclaman desde hace décadas.

El juicio se llevará a cabo en la corte internacional, pero Guatemala que mantiene un conflicto limpitrofe terrestre e insular con Belice había pedido a los jueces ser participe de la controversia fronteriza entre hondureños y beliceños por ser parte interesada.

“Estamos preparados para defender Cayo Zapotillo y Zapotilla, teníamos la información que Guatemala con alta probabilidad entraría como un tercer participante, pero en Cancillería hay todos los recursos necesarios y en la Procuraduría General de la República (PGR) estamos preparados, hemos trabajado en la defensa de los cayos”, puntualizó el gobernante Asfura.

Honduras se había opuesto a que Guatemala participará como un tercero en la disputa fronteriza marítima, ya que señalaba que era un “abuso del meccanismo de intervención”.

La medida del jueves solo es una parte de la etapa procesal y no forma del juicio que la parte integral no ha comenzado, ya que Guatemala debe realizar una exposición en los próximos meses. (PD).